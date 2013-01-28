离岸人民币: 香港2012年12月底人民币存款为6,030亿元,按年小增2.5%

路透香港1月28日 - 香港金管局周一公布,至2012年12月底人民币存款余额为6,030亿元人民币,较前一年底的5,885亿元小幅增长2.5%.

这是继2010年及及2011年分别爆发性地增长500%、186%后,离岸资金池成长迟缓的一年.因为2011年第四季至去年8月间人民币升值预期消退,导致存款水位不增反减.

与11月底的5,710亿元比较,12月底存款环比增长5.6%,为去年10月来连续第三个月呈现增长,但距历史高点2011年11月的6,273亿元仍有一段距离.

中国宏观经济回稳后,市场多半预估人民币 今年升值幅度在2-3%间,预料将会带动离岸资金池稳步增长,估计规模将达7,000-8,000亿元.

在金管局提交给立法会的报告同时提及,2012年人民币存款证余额为1,173亿元人民币,与存款两者合计为7,202亿元,较上年的6,616亿元增加9%.非香港居民个人客户已开立超过29,000个人民币帐户,存款额超过40亿元人民币.

此外,2012年全年,经香港银行处理的人民币贸易结算额达到2.63兆(万亿)元人民币,比2011年增加37%.香港与内地之间人民币贸易结算的支付比例大致平衡.

金管局同时公布,2012年人民币点心债发行量为1,122亿元,较上年的1,079亿增加3.99%;点心债未偿还余额为2,372亿元,上年底为1,467亿元.