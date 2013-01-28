更新版 1-台湾汇市: 台币急贬至四个半月低位,央行称尚未危及经济稳定

* 外资、进口商一路追捧美元,停损单亦多

* 日圆、韩元为领头羊,台币明日交投看其脸色

* 贬势难反转,明日交投区上移至29.500-29.700 (新增细节、报价及评论)

路透台北1月28日 - 亚币竞贬行情启动,拖累台币兑美元 周一爆量收盘重挫3.1角至四个半月低位,单日跌幅达1.05%.对亚币竞贬货币战的心理预期主导亚洲汇市,外资及进口商今日在台湾汇市大举追捧美元,停损单也大量涌出,尽管台湾央行进场提供美元卖方流动性,但力道不足,仍不敌大势所趋.

针对市场质疑央行调节力道不足,台湾央行副总裁杨金龙于收盘后的一记者会上指出,"我们觉得市场现在还好...到目前为止还没有危及经济和金融的稳定."

不过汇银人士认为,台币已搭上贬值特快车,此前看升却不动的黏滞行情已烟消云散,在启动贬势后一发不可收拾,令交易员场中忙乱不堪,区间直接拉开至约3角,且上方似无阻力关卡,令交易商对贬值速度感到惊讶.

"今天汇市警察(央行)都没有尽到维持汇市秩序的责任."一外资银行交易员抱怨说.

台币单日跌幅1.05%;仍低于韩元 单日走贬1.74%.收盘价29.560为四个半月新低,前低为去年9月13日的29.699.

尽管有交易员悲观看待台币走势,认为外资如果持续停损,30元整数关卡或在短期内就能看见;不过也有交易员指出,尽管外资一路喊买美元,但在29.570附近见到央行出手缓贬,令29.570暂时成为今日上方压力区,且出口商也跟进抛汇,他们预期明日如果日圆 及韩元贬值力道不大,台币或在29.600附近先行整理,再大贬2-3角的机率不高.

另一外资交易员称,29.600附近为去年9月美国QE以来的台币起涨点,台币可望在此徘徊一些时间,但如果短期直接突破,将很快见到29.700-29.800的关键区.

今日两家主要经纪商合计成交量22.85亿美元,是近来的超级大量.

交易员认为明日首要仍紧盯国际汇市走势,且看央行进场缓贬的力道如何,将直接决定台币波动区间.他们认为,台币的波动率一向不如韩元,不应紧跟韩元贬势,且台股今日仍见外资买超,表示实质的汇出量不如想像.

台股加权指数 周一收高0.55%,报7,714.67点;外资及陆资今日在台股买超34.90亿台币,结束连续两天卖超.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元停损单同步涌现,美元/台币短天期换汇点今日收盘时均转为溢价,交易员认为趋势短期不会改变.

今日台湾央行午间发布新闻稿称,新台币汇率由外汇市场供需决定,惟若有不规则因素(如短期资金大量进出)及季节因素,导致汇率过度波动与失序变动,有危及经济与金融稳定之虞时,央行将维持外汇市场秩序.

韩元周一创16个月来单日最大跌幅,在亚洲新兴货币中带头下跌,因市场认为,在日圆下跌之际,部分亚洲国家当局可能希望本币走贬,以保护出口及经济.

本周重要事件及数据包括周二美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行利率会议;周三美国FOMC宣布利率决定;周四台湾主计总处公布GDP概估值、马来西亚央行货币会议;周五中国1月份PMI、美国1月非农就业报告.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.560 29.250 29.285-29.570 29.300 15.72 12.35

元太外汇经纪公司 29.519 29.152 29.230-29.572 29.230 7.13 6.73

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准