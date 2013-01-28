香港金融: 按揭负担比率去年底为36%,与上季持平--金管局

路透香港1月28日 - 香港金管局表示,截至2012年底新造按揭的平均供款与入息比率(供楼负担比率)维持于第三季度的36%.金管局会继续密切留意按揭市场发展,并因应楼市周期的演变推出适当的措施,保障银行体系的稳定.

金管局于2009年10月至去年9月,先后推出了五轮降低银行物业按揭贷款风险的逆周期措施,以防范因楼市炽热而对银行体系构成风险.据金管局周一提交予立法会的文件资料显示,去年底的供款与入息比率为36%,与第三季一样,而较首轮逆周期措施推出前的41%则有所下降.

至于新造按揭的平均成数由09年9月的64%下降至去年底的52%.

在低利率持续、住宅供应紧绌及海外资金流入等因素带动下,香港住宅楼价自2009年初以来已翻了一番,去年全年升幅达两成.

在银行业表现方面,金管局称,去年底本地零售银行流动资金比率达42.6%,继续远高于25%的法定最低水平;住宅按揭贷款拖欠比率只为0.02%,负资产住宅按揭贷款宗数为零,03年6月的高峰水平近10.57万宗.

于去年底,零售银行净息差由去年第三季的1.4%,微降至年底的1.35%;净利息收入按年增长15%,而零售银行香港业务在2012年整体除税前经营溢利较去年同期增加12.7%.

此外,去年本地银行信贷增长温和,为9.6%,远低于2011年20.2%的增幅.港元贷存比例则保持平稳,于去年底为80%,较2011年底的84%为低.(完)

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