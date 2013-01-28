中国债市: 中短利率债收益率小涨,节前资金面压力或渐增

路透上海1月28日 - 中国银行间债市周一中短期利率债收益率小幅反弹,今日回购利率有所上行,显示春节前的资金压力或渐增,加之周末公布的工业企业利润数据向好,表明经济复苏步伐仍属稳健,债市因此承压.

市场人士并指出,尽管资金面在长假前难免有所波动,但在央行启动SLO后,流动性出现剧烈震荡的可能性较小,现券在节前维持窄幅整理的可能性更大.

"收益率稍微有点反弹,5年的(国债)上来1-2个(基)点."上海一银行交易员称.

他并指出,虽然当前流动性不如前期那么宽裕,但借钱尚不难,且节前的新债供给不会太大,现券持续走弱的动力不足.

中国国家统计局周日公布,2012年全国规模以上工业企业实现利润55,578亿元人民币,同比增长5.3%.12月当月实现利润8,952亿元,同比增长17.3%.

银行间资金市场周一整体宽松,质押式回购利率隔夜品种变化不大,7天及14天品种则较前一交易日有所上涨.交易员表示,SLO出台后回购利率波幅明显缩小,料春节前资金面将延续宽松态势.

中国人民银行1月18日公告称,即日起启用公开市场短期流动性调节工具(SLO),原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.

剩余期限约4.95年的固息国债130001最新成交收益率 在3.2500%,上日尾盘为3.2400%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.0968 2.9842

上日 2.1074 2.6993 以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8722/2.7989 国债参考率报价 2.8325/2.7625 金融债参考率报价 3.3300/3.2613(完)