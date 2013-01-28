台湾央行: 共发行2,769.15亿台币存单,存单发行余额减297.3亿

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透台北1月28日 - 台湾央行周一公布,今日共发行2,769.15亿台币存单,若相较存单到期金额3,066.45亿,存单发行余额减297.3亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 2,664.00 91天期 0.93 88.15 182天期 1.05 17.00
央行上日共发行209.5亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,510.2亿台币.
拆款中心资料 显示,修正后周五超额准备为86亿台币;累计至周日超额准备为831亿台币,加计前期1%的超额准备为2,310亿台币(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)