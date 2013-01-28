台湾央行: 共发行2,769.15亿台币存单,存单发行余额减297.3亿

路透台北1月28日 - 台湾央行周一公布,今日共发行2,769.15亿台币存单,若相较存单到期金额3,066.45亿,存单发行余额减297.3亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 2,664.00 91天期 0.93 88.15 182天期 1.05 17.00

央行上日共发行209.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,510.2亿台币.