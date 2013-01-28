香港经济: 去年全年访港旅客按年增16%,内地旅客增幅逾24%

路透香港1月28日 - 香港旅游发展局周一公布,2012年全年访港旅客按年上升16%,至4,861.5万人次;其中内地旅客增幅达24.2%,占整体旅客约72%,而长途、台湾及新兴市场旅客则分别录得1.4-6%的跌幅.

旅发局的新闻稿称,2011年日本发生311地震及相关事故,令不少区内度假旅客取消赴日并转而来港,令2011年短途旅客的基数稍高,影响了2012年的表现,令其他短途市场去年只有1%的旅客数目增长.至于台湾方面,因受两岸直航影响,引致商务旅客减少,整体旅客数字按年下滑2.8%.