香港经济: 去年全年访港旅客按年增16%,内地旅客增幅逾24%

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透香港1月28日 - 香港旅游发展局周一公布,2012年全年访港旅客按年上升16%,至4,861.5万人次;其中内地旅客增幅达24.2%,占整体旅客约72%,而长途、台湾及新兴市场旅客则分别录得1.4-6%的跌幅.
旅发局的新闻稿称,2011年日本发生311地震及相关事故,令不少区内度假旅客取消赴日并转而来港,令2011年短途旅客的基数稍高,影响了2012年的表现,令其他短途市场去年只有1%的旅客数目增长.至于台湾方面,因受两岸直航影响,引致商务旅客减少,整体旅客数字按年下滑2.8%.
根据旅发局初步数据显示,2012年的"与入境旅游相关的总消费"预期将达3,065亿港元,按年增加16.5%.初步估计"过夜旅客"的人均消费约为7,819港元,较2011年增加4.7%.(完) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。