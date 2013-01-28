路透基点: 统一实业6,000万美元贷款结案,敲定额度分配--RLPC

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透香港1月28日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士指出,统一实业旗下两家中国子公司的等值6,000万美元本地市场定期贷款案已结案.
这笔贷款案由统一实业提供担保,包括9,500万人民币(1,500万美元)的A部分,2,200万美元的B部分,6,500万人民币的C部分,以及1,300万美元的D部分.
牵头行、独家簿记行及管理行为法国巴黎银行,在人民币贷款部分承贷3,100万元人民币.Natixis(2,800万元人民币)、星展银行(2,600万元人民币)、华侨银行(2,600万元人民币)、加拿大丰业银行(2,500万元人民币)、及三菱东京日联银行(2,400万元人民币)加入人民币贷款部分的牵头行.
八家台湾银行加入美元贷款部分的牵头行.中国信托商银承贷525万美元,其余七家各承贷425万美元.这七家为台湾银行、彰化银行、玉山银行、第一银行、华南银行、土地银行、合作金库银行.
签约将在周三举行.
一如先前报导,人民币部分贷款为三年期,可选择延长1.5年,利率为中国人民银行基准利率的100%,牵头行费用20个基点.
美元贷款部分为五年期,在贷款三年之后有两年的还清选择权,利率为伦敦同业拆借利率加码300个基点,牵头行费用15个基点.
A与B部分由成都统一实业筹借,C与D部分由惠州统一实业筹借.(完)
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