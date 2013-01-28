标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3432 1.3460 -0.21 +1.80 1.3194 美元/日圆 90.58 90.90 -0.35 +4.43 86.74 欧元/日圆 121.71 122.33 -0.51 +6.33 114.46 美元/瑞郎 0.9279 0.9260 +0.21 +1.35 0.9155 英镑/美元 1.5735 1.5801 -0.42 -3.18 1.6251 美元/加元 1.0096 1.0056 +0.40 +1.76 0.9921 澳元/美元 1.0396 1.0422 -0.25 +0.03 1.0393 新西兰元/美元 0.8318 0.8370 -0.62 +0.42 0.8283 澳元/日圆 94.170 94.780 -0.64 +4.48 90.130 新西兰元/日圆 75.340 76.150 -1.06 -46.50 140.820 英镑/日圆 142.53 143.62 -0.76 +1.21 140.82 澳元/新西兰元 1.2492 1.2441 +0.41 -0.38 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 王洋)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。