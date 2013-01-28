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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 17:20 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3432     1.3460      -0.21      +1.80     1.3194
 美元/日圆                         90.58      90.90      -0.35      +4.43      86.74
 欧元/日圆                        121.71     122.33      -0.51      +6.33     114.46
 美元/瑞郎                        0.9279     0.9260      +0.21      +1.35     0.9155
 英镑/美元                        1.5735     1.5801      -0.42      -3.18     1.6251
 美元/加元                        1.0096     1.0056      +0.40      +1.76     0.9921
 澳元/美元                        1.0396     1.0422      -0.25      +0.03     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8318     0.8370      -0.62      +0.42     0.8283
 澳元/日圆                        94.170     94.780      -0.64      +4.48     90.130
 新西兰元/日圆                    75.340     76.150      -1.06     -46.50    140.820
 英镑/日圆                        142.53     143.62      -0.76      +1.21     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2492     1.2441      +0.41      -0.38     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
    (完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 王洋)
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