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货币新闻 | 2013年 1月 28日 星期一 17:11 BJT

表格: LME金属库存最新变化--1月28日

路透伦敦1月28日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨):
    
   品种       最新库存        变动
    铜         341,000      -1,900
    锡          13,035        -160
    铅         293,725         -75
    锌       1,207,600      -3,500
    铝       5,161,175      +4,200
    镍         149,424        -792
  铝合金        87,240        -180
  NASAAC       146,860        持平
    
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
      
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据      库存分布          品种   库存数据      库存分布
 铜     MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GR     铅  MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GR
                      D>                                                   D>
 铝     MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GR     锡  MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GR
                      D>                                                   D>
 锌     MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GR   铝合  MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GR
                      D>                   金                              D>
 镍     MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GR  NASAA  MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GR
                      D>                                                   D>
 
 (编译 许娜; 审校 田建华)
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