更新版 1-台湾货币市场: 短率大致平稳,央行冲销弱令资金不缺

* 央行冲销力道弱

* 本周余日存单到期少

* 短率大致平稳 (更新报价等)

路透台北1月28日 - 台湾银行间短率周一大致平稳,央行收受存单的力道薄弱,这令市场资金显得宽裕,尤其午后更有多家外商银加入丢钱的行列,不论月内、跨月资金均不虞匮乏.

部分交易人士表示,今日存单到期金额多,央行冲销的资金略少,因此不少大型银行都开始供给跨月、年后的资金,短率的变化并不大.

而尽管本周余日存单到期的金额并不大,部分资金调度人士因此略有隐忧.但一位大型银行交易人士却认为,不必太过忧虑,"今年(过年)好过啦!"

前述交易员也表示,央行砍完存单的金额之后,午后市场资金就多了起来.此外,今日开始也有不少大型银行开始买跨提存期、跨过年后的短票,资金不缺.

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%,上日收0.387%.今日区间在0.295-0.42%,上日收0.295-0.45%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.47%,上日为0.388-0.46%,二周拆款的区间则在0.41-0.45%,上日在0.40-0.455%.

**年后短票利率略略向上**

短票市场方面,票券商指出,银行买票意愿不低,但年后的短票利率略有走升,惟不显着.

农历年后到期的短票利率在0.76-0.77%,上日在0.75%-0.76%.而落点在农历年前的短票利率则在0.73-0.74%不变.

台湾央行周一公布,今日共发行2,769.15亿台币存单,若相较存单到期金额3,066.45亿,存单发行余额减297.3亿.

本周存单到期总额1兆(万亿)44.35亿,除今日之外,本周余日存单到期情况是:周二53亿,周三117亿,周四34亿以及周五6,873.9亿台币.

拆款中心资料 显示,周一超额准备为430亿台币;累计至周日超额准备为1,261亿台币,加计前期1%的超额准备为2,740亿台币.

**公债RP利率持平**

公债10天期附买回(RP)利率则持平.券商资金调度人士认为,时序迈入月底周,今天投信赎回压力尚不明显,倒是寿险业资金因今日交割20年公债400亿台币而略紧,整体RP市场利率表现持稳,仍须关注明后天月底资金情势.

券商调度人士表示,受到月底效应影响,本土银行间操作趋于保守,部分已不承做拆出RP,不过投信端月底走钱情况不多,料明后天才会比较明显,尤其是后天,若月底资金情势转趋紧俏,公债RP利率主要交投可能略微上扬1个基点(bp),然而市场缺少公司债RP券源,料本周公司债RP利率将维持在既有区间.

"一票客户等着排队买公司债RP,这部分没有议价空间可谈."一大型券商交易员说.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,部分至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,同于上日.