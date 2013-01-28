《中国新债预测》农发行五年债利率预测均值3.98%,略低于二级市场

* 招标品种: 农发行五年固息债 * 招标金额: 至多150亿元人民币 * 预测均值: 3.98% * 预测区间: 3.93%-4.03% * 招标时间: 周二(29日)10:00-11:00 * 受访人数: 8位(银行、券商 路透北京1月28日 - 中国农业发展银行周二将招标发行五年固息金融债.路透调查显示, 年初以来,配置需求支撑一级发行市场连现暖意,本期新债或延续先前偏利多的供求关系;然 中国经济企稳回升的态势继续显现,春节前资金压力或渐增,也令现券收益率小幅上涨,或略 限制新债暖势,中标利率预测均值为3.98%,略低于二级市场水平. "我们看3.98%附近,之前现券收益率还行,大家本着早投资早收益的心态投得比较多,"北 京一国有大行交易员称,"这期是农发今年第一期债,最近二级在基本面带动下也回来(收益率 上涨了)一点,现在要观察下大家是追求收益呢还是追求量." 另一国有银行交易员亦预计,考虑手续费因素,本期新债结果或贴近二级市场水平,需求 总体呈现中性偏多的情况;招标需求或不及近期的国开债,但会好于国债. 中债登银行间固息金融债收益率曲线 最新报价显示,五年固息政策金融债 最新收益率报4.0189%;剩余期限为4.86年的固息政金债12农发18券最新成交收益率报价CN1 20418=CFXS为4.00%. 本期债券为农发行今年第一期金融债,具体条款如下: 第一期 ----------------------------------------------- 招标总量 至多150亿元 追加发行 不超过50亿元 期限/计息方式 五年/固息 招标时间 1月29日10:00-11:00 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 缴款日/起息日 2月1日 发行期 1月30日-2月1日 上市日 2月7日 基本承销额 无 付息频率 按年付息 ------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)