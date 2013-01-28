中港个股: 高盛拟以每股5.77港元再出售所持工行股份,较收盘折让3%--消息

路透香港1月28日--- - 据一位了解此交易的消息人士周一表示,投资银行高盛 拟出售所持有的价值约10亿美元的中国工商银行 股份.这是继去年4月后高盛再度减持工行持股.

消息人士指出,出售价格为每股5.77港元,较今日收盘价5.95港元折让3%.

高盛在去年4月以每股5.05港元出售25亿美元工行股票,较前一交易日折价3.1%.其中23亿美元由新加坡国有的投资机构淡马锡控股 接手.

工行H股周一收盘升0.68%至5.95港元,过去一个月来升7.07%;A股升1.42%至4.29元人民币.(完) (采访 Elzio Barreto/Michael Flaherty; 撰写 李珊珊; 审校 黄凯)