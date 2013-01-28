中港个股: 高盛拟以每股5.77港元再出售所持工行股份,较收盘折让3%--消息

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透香港1月28日--- - 据一位了解此交易的消息人士周一表示,投资银行高盛 拟出售所持有的价值约10亿美元的中国工商银行 股份.这是继去年4月后高盛再度减持工行持股.
消息人士指出,出售价格为每股5.77港元,较今日收盘价5.95港元折让3%.
高盛在去年4月以每股5.05港元出售25亿美元工行股票,较前一交易日折价3.1%.其中23亿美元由新加坡国有的投资机构淡马锡控股 接手.
工行H股周一收盘升0.68%至5.95港元,过去一个月来升7.07%;A股升1.42%至4.29元人民币.(完) (采访 Elzio Barreto/Michael Flaherty; 撰写 李珊珊; 审校 黄凯)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)