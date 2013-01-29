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亚洲 | 2013年 1月 29日 星期二 08:00 BJT

重温稿-《中国新债预测》农发行五年债利率预测均值3.98%,略低于二级市场

(发债当日重温)
    * 招标品种: 农发行五年固息债
    * 招标金额: 至多150亿元人民币
    * 预测均值: 3.98%
    * 预测区间: 3.93%-4.03%
    * 招标时间: 周二(29日)10:00-11:00
    * 受访人数: 8位(银行、券商

    路透北京1月28日 - 中国农业发展银行周二将招标发行五年固息金融债.路透调查显示,
年初以来,配置需求支撑一级发行市场连现暖意,本期新债或延续先前偏利多的供求关系;然
中国经济企稳回升的态势继续显现,春节前资金压力或渐增,也令现券收益率小幅上涨,或略
限制新债暖势,中标利率预测均值为3.98%,略低于二级市场水平.
    
    "我们看3.98%附近,之前现券收益率还行,大家本着早投资早收益的心态投得比较多,"北
京一国有大行交易员称,"这期是农发今年第一期债,最近二级在基本面带动下也回来(收益率
上涨了)一点,现在要观察下大家是追求收益呢还是追求量."
    
    另一国有银行交易员亦预计,考虑手续费因素,本期新债结果或贴近二级市场水平,需求
总体呈现中性偏多的情况;招标需求或不及近期的国开债,但会好于国债.
    
    中债登银行间固息金融债收益率曲线 最新报价显示,五年固息政策金融债
最新收益率报4.0189%;剩余期限为4.86年的固息政金债12农发18券最新成交收益率报价CN1
20418=CFXS为4.00%.
    
    本期债券为农发行今年第一期金融债,具体条款如下: 
    
                  第一期                 
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 招标总量         至多150亿元 
 追加发行         不超过50亿元 
 期限/计息方式    五年/固息                
 招标时间         1月29日10:00-11:00 
 招标方式         单一利率中标(荷兰式) 
 缴款日/起息日    2月1日 
 发行期           1月30日-2月1日 
 上市日           2月7日 
 基本承销额       无 
 付息频率         按年付息 
 ------------------------------------------------(完) 




 (发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)

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