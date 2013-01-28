《中国新债预测》国开行第二轮"F4"浮息债亮相,短端需求看俏利差或偏低

* 招标品种: 国开行2013年第10-13期浮息债(三个月shibor基准 * 期限及金额:1/3/5/7年,总额不超200亿元人民币 * 招标时间: 1/3年 周二(29日)9:30-10:30 * 5/7年 周二(29日)9:30-11:10 * 受访人数: 10位 银行、券商 * 预测区间: -40bp至-32bp、-5bp至10bp、25bp-35bp、40bp-50bp * 预测均值: -35bp、3bp、30bp、44bp 路透上海1月28日 - 距离中国国家开发银行 首批"F4"浮息债亮相仅两周时间,该行周二将招标第 二轮浮息债四债联发,此次利率基准为三个月shibor;考虑近期资金面相对宽松,且SHIBOR基准浮息债较固息品 种仍有一定投资价值,预计明日利差水平会略低于二级报价. 国海证券报告指出,随着通胀压力的增加,SHIBOR浮息债的配置价值相对提升;其分析员并表示,下半年央行 的重心会在通胀问题,货币供应可能会略偏紧,该期浮息债的需求应该还可以,"一年和三年的需求会多一点." 北京一大型券商分析员则指出,因SHIBOR基准浮息债是每季度付息,利差基准也随之调整,而SHIBOR本身波 动比较大,配置盘会要求有个利差保护,"比二级同期限固息金融债高10多个bp很正常." 银行间SHIBOR基准浮息金融债到期收益率曲线 显示,1/3/5/7年品种的报价分别为-33.75bp 、4.93bp、31.6bp及45.3bp,如果以今日三个月SHIBOR 报价3.8863%来计算,对应收益率为3.5488% ,3.9356%,4.2023%和4.3393%. 参考银行间债市固息政策性金融债(国开行)到期收益率曲线 计算二级市场浮息政金债与固 息政金债的利差,其中一年期利差最大,约29个bp,三年约11个bp,五年约8个bp,七年约2个bp. 北京一大型商业银行交易员对此表示,因目前SHIBOR基准浮息债供应偏少,市场定价有一定困难,但未来如 能滚动发行,流动性有所改善,预计明日短端需求应不错,不排除一年和三年的定价要偏低. 上述四期债具体条款如下: 10期 11期 12期 13期 -------------------------------------------------------------------------- 期限/计息方式 一年浮息 三年浮息 五年浮息 七年浮息 利率基准 三个月shibor 发行上限(亿元) 40 60 60 40 招标日 1月29日(下周二) 具体时间 9:30-10:30 9:30-10:30 9:30-11:10 9:30-11:10 招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式 起息日/缴款日 2月1日 分销期 1月30日-2月1日 上市日 2月5日 2月7日 2月7日 2月7日 基本承销额 无 发行人增发权利 保留 -------------------------------------------------------------------------- 上述债券承揽费按认购债券面值计算,一年期无,三年期为0.05%,五年期和七年期为0.10%;各品种均无兑付 手续费. 国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利. 今年以来,国开行基本保持着每周一次债券发行的节奏.已发行债券中,包括一次五期固息债(福娃债)及其 一次增发,和四期一年定存基准浮息债(F4).(完) (发稿 丁淑琴; 审校 黄凯)