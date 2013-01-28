欧洲汇市: 英镑兑欧元跌至逾一年低点,受疲弱经济及货币宽松忧虑打击

英镑扩大周五跌幅,当天公布的数据显示,英国经济2012年第四季萎缩0.3%,幅度大于预期,如果今年第一季再萎缩,经济将有出现三次衰退的可能.

交易员还称,将于今年稍晚上任的下届英国央行总裁卡尼可能会采取更激进的措施提振经济增长,这将有助抑制英镑汇价.

金融时报报导,英国财政大臣奥斯本希望新央行总裁更加积极地减轻英国经济的问题,不过倒没有设定名义GDP增长率目标的必要.

"英镑今早吸引了一波新的卖压,"西联汇款分析师Nawaz Ali说."未来几天,市场将继续琢磨决策者将如何应对英国疲弱的经济."

他称,本周英镑走势的焦点将放在周五出炉的英国1月制造业PMI数据上.该数据将显示英国经济2013年的开局情况.

但他指出,英镑在很短时间里下跌了很多,这可能限制英镑续跌的空间,欧元/英镑在0.86英镑前存在很强的技术阻力,英镑/美元的支撑位在1.57美元上方.

英镑/美元 跌0.4%报1.5739,此前曾低见1.5716,为去年8月底以来最低位,未达到据闻位于1.5700美元的期权障碍.

若明确跌破1.5700美元,英镑可能下看8月16日低点1.5636美元,而欧元/英镑有可能续涨,升向2011年11月底所及高位0.8665英镑.