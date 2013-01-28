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债券 | 2013年 1月 28日 星期一 18:33 BJT

意大利数据: 去年薪资涨幅为1983年来最低,不到物价涨幅的一半

路透1月28日 - 周一数据显示,意大利2012年薪资增速不到该年消费者物价增速的一半,这帮助解释了为何意大利消费者支出创下半个多世纪来的最大降幅.

根据意大利统计局的数据,该国12月薪资年涨幅从11月的1.6%略微升至1.7%,延续逐步上升的趋势,且涨幅为2011年10月以来最大.

但这仍远低于物价涨幅,以消费者物价调和指数(HICP)衡量的意大利12月物价按年涨幅为2.6%.

就2012年全年而言,薪资较上年的平均涨幅为1.5%,不到CPI平均涨幅3.3%的一半.

意大利统计局称,2012年薪资涨幅为1983年开始统计该数据以来的最低,且薪资与消费者物价涨幅之间的差距为1995年以来最大.

购买力下降影响了消费者信心,零售协会与智库称消费者支出的降幅为二战以来最大.

稍早数据显示,意大利1月消费者信心降至1996年开始统计以来的最低水平.一个月后意大利选民将选出新一届政府.(完) (编译 隋芬; 审校 丁琦)
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