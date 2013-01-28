路透基点: 17家银行周四将签署中国水务集团B批贷款协议

路透香港1月28日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称,17家银行将于周四以书面形式签署中国水务集团有限公司1亿美元的B批贷款协议.该交易获得超额认贷,总规模超过2亿美元.

牵头行和簿记行韩国产业银行和苏格兰皇家银行(RBS)分别提供1,000万美元和800万美元贷款.RBS全额包销该B批贷款.

彰化商业银行认贷850万美元,加入牵头行行列,其他三家牵头行分别为中国信托商业银行、第一商业银行和台湾合作金库商业银行,各认贷750万美元.

主办行KEB Asia Finance Ltd、国民银行香港有限公司和Woori Global Markets Asia Ltd各认贷600万美元.

恒生银行、兆丰国际商业银行和台湾企银各认贷500万美元,获得安排行头衔.另外六家安排行各认贷300万美元,它们分别是东亚银行、永丰银行、工商银行、台湾土地银行、阳信银行和台中商业银行.

一如此前报告,1亿美元的A批九年期贷款由亚洲开发银行单独提供,1亿美元的六年期B批贷款可由其他银行参与.

B批贷款的利率为较一个月、三个月和六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码290个基点.承贷1,600万美元及以上的银行可获得115个基点的前端费用和牵头行头衔.承贷1,100-1,500万美元的银行获得85个基点费用和主办行头衔.承贷500-1,000万美元的银行获得60个基点及参贷行头衔.