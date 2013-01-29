新债招标: 中国国开行一年SHIBOR浮息债利差-50bp,远低预期

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
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路透上海1月29日 - 业内人士周二透露,中国国家开发银行 上午招标的一年期SHIBOR基准浮息债,中标利差为-50个基点(bp),远低于市场-35bp的预测均值;同时招标的三年期SHIBOR基准浮息债,中标利差为-1bp,亦低于市场预测均值3bp.
业内人士并透露,上述一年SHIBOR浮息债投标倍数4.73倍,三年期为3倍.
稍后国开行五和七年的浮息债招标将于北京时间11:10结束.市场对后两期债的利差预测均值分别为30bp和44bp.
本次招标的为国开行2013年第10期至第13期金融债,具体条款如下:
10期 11期 12期 13期
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期限/计息方式 一年浮息 三年浮息 五年浮息 七年浮息
利率基准 三个月shibor
发行上限(亿元) 40 60 60 40
招标日 1月29日(下周二)
具体时间 9:30-10:30 9:30-10:30 9:30-11:10 9:30-11:10
招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式
起息日/缴款日 2月1日
分销期 1月30日-2月1日
上市日 2月5日 2月7日 2月7日 2月7日
基本承销额 无
发行人增发权利 保留
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上述债券承揽费按认购债券面值计算,一年期无,三年期为0.05%,五年期和七年期为0.10%;各品种均无兑付手续费.
国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.
今年以来,国开行基本保持着每周一次债券发行的节奏.已发行债券中,包括一次五期固息债(福娃债)及其一次增发,和四期一年定存基准浮息债(F4).(完) (发稿 丁淑琴; 审校 张喜良)
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当