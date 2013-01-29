新债招标: 中国国开行一年SHIBOR浮息债利差-50bp,远低预期

路透上海1月29日 - 业内人士周二透露,中国国家开发银行 上午招标的一年期SHIBOR基准浮息债,中标利差为-50个基点(bp),远低于市场-35bp的预测均值;同时招标的三年期SHIBOR基准浮息债,中标利差为-1bp,亦低于市场预测均值3bp.

业内人士并透露,上述一年SHIBOR浮息债投标倍数4.73倍,三年期为3倍.

稍后国开行五和七年的浮息债招标将于北京时间11:10结束.市场对后两期债的利差预测均值分别为30bp和44bp.

本次招标的为国开行2013年第10期至第13期金融债,具体条款如下:

10期 11期 12期 13期

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期限/计息方式 一年浮息 三年浮息 五年浮息 七年浮息

利率基准 三个月shibor

发行上限(亿元) 40 60 60 40

招标日 1月29日(下周二)

具体时间 9:30-10:30 9:30-10:30 9:30-11:10 9:30-11:10

招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式

起息日/缴款日 2月1日

分销期 1月30日-2月1日

上市日 2月5日 2月7日 2月7日 2月7日

基本承销额 无

发行人增发权利 保留

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上述债券承揽费按认购债券面值计算,一年期无,三年期为0.05%,五年期和七年期为0.10%;各品种均无兑付手续费.

国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.