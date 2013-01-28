亚洲汇市: 货币竞贬忧虑升温,离岸人民币两个月来首见跌破在岸价格

路透香港1月28日 - 亚洲货币兑美元周一不支倒地,离岸人民币 汇价两个月来首次跌破人民币 即期价格,反映出市场对于亚洲新兴货币竞贬忧虑升高,转而投向美元.

日本新任首相安倍的抗通缩政策,已经引起这些以出口为主的亚洲国家压力.因为日圆贬值,将影响这些国家的出口价格竞争力,特别是韩国,这也引起这些新兴市场货币近期转为贬值.

与日本正面冲撞的韩圜兑美元 今日在新兴货币中跌幅居首,挫跌至13周低位1,093.5韩圜,较上日下跌1.7%,录得2011年9月以来最大单日跌幅,因境外投资者和本地进口商买进美元.

紧盯着韩圜的台币兑美元 也爆量收盘重挫3.1角至四个半月低位,单日跌幅达1.05%. 跌幅在新兴货币中排名第二.其次为新加坡元 以及澳元.

市场人士揣测,亚洲新兴市场货币继过去年第四季一轮升势后,各国央行可能也乐见货币升势减缓,以避免热钱过度流入.此也令美元买兴升温.

中国已对热钱流入提出警告.国家外汇管理局上周五表示,在全球流动性宽裕、国内经济企稳的宏观背景下,中国今年有可能会面临"热钱"大量流入的压力,但也有较多不确定性.

境内人民币兑美元即期 周一收在6.2226,较上日6.2205下跌,今日中间价6.2818,亦低于上日的6.2805.

没有中间价格牵制,更能自由反映市场心理的离岸人民币价格 收在6.2305,为去年11月中以来首次低于境内即期价格,预示着人民币还有进一步贬值的可能.

此外,去年10月以来频频触碰强方兑换保证水平的港元兑美元 亦明显走疲,本地时间下午18:41时报7.7566/7.7576,距离金管局需进场注资的7.75水平已有一段距离.

日本首相安倍晋三今日敦促日本央行尽快实现通胀目标,继续施压央行兑现加大力度抗击通缩的承诺.他欲以积极货币政策扭转日本经济局势的意图,令日圆兑美元 由去年11月约80日圆水平,跌至约90.

华尔街日报援引日本前经济财政大臣竹中平藏称,日圆兑美元有进一步下跌空间.竹中平藏与执政的自民党关系密切.

"这波修正刚刚开始,说日圆贬值过度是不对的,"竹中平藏周六在瑞士达沃斯对华尔街日报称.

科威特主权财富基金--科威特投资局(KIA)主管Badr al-Saad指出,日圆贬值会引发东南亚出现货币战.

据台湾央行资料,过去一个月来日圆兑美元 累计跌幅4.83%,英镑兑美元 跌2.51%,韩圜跌2.09%,台币跌1.43%,新加坡元跌1.28%,印尼币跌0.41%.

尚保持升值幅度的则有:澳元升0.13%,人民币升0.17%,马来币0.61%.(完)