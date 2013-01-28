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货币新闻 | 2013年 1月 28日 星期一 19:13 BJT

路透调查: 美国原油与布兰特原油价价差今年料缩窄

路透1月28日 - 路透调查显示:

* 布兰特原油 2013年均价为每桶109.70美元(2012年均价为111.70美元)

* 美国原油 2013年均价为每桶96.40美元(2012年均价为94.15美元).(完)
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