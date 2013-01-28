路透调查: 美国原油与布兰特原油价价差今年料缩窄

美国热股：通用汽车第一季中国销量下滑5.2%，股价盘初下滑

路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)