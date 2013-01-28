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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 19:09 BJT

中国金融:去年银行业金融机构总资产同比增17.7%,总负债增17.5%--银监会

路透北京1月28日 - 中国银行也监督管理委员会周一称,2012年银行业金融机构总资产达131.27万亿元人民币,同比增长17.7%,总负债为122.63万亿元,同比增17.5%.

刊登在银监会网站上的数据显示,2012年股份制商业银行、城市商业银行的资产与负债增速均保持较快增长,增幅高于两成,明显高于大型商业银行的增速,大型商业银行的资产与负债同比分别增11.4%和11%.

数据并显示,2012年大型商业银行的总资产占银行业金融机构的比例为44.1%,负债的比例为44.0%,均较去年年初有所下降.(完)

更多细节,请点选银监会网站(here) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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