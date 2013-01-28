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市场报道 | 2013年 1月 28日 星期一 20:50 BJT

美股盘前: 卡特彼勒下跌0.6%,稍早公布第四季财报

路透纽约1月28日 - 卡特彼勒股价周一盘前下跌0.6%至95美元,该公司稍早公布第四季财报.(完)
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