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市场报道 | 2013年 1月 28日 星期一 21:31 BJT

美股盘前: 卡特彼勒股价由跌转升,上涨2.5%

路透纽约1月28日 - 卡特彼勒 股价周一盘前有跌转升,上涨2.5%至98美元.(完)
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