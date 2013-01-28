表格: 美国12月耐久财订单较前月增长4.6%,远高于市场预期

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透1月28日 - 美国商务部周一公布:
* 12月耐久财(耐用品)订单较前月增长4.6%(市场预估为成长1.8%)
* 12月扣除国防的耐久财订单增长1.2%(同市场预估)
* 12月扣除运输的耐久财订单成长1.3%(预估为成长0.7%)
以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):
12月 11月 10月
总体新订单 4.6 0.7 1.1
扣除运输 1.3 1.2 1.8
扣除国防 1.2 0.6 1.2
电脑/电子产品 3.3 0.9 1.8
运输设备 11.9 -0.5 -0.6
资本财 14.4 -1.8 1.4
非国防资本财 3.8 -2.4 2.6
扣除飞机的
非国防资本财 0.2 3.0 3.0 (完)
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路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)