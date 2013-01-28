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货币新闻 | 2013年 1月 28日 星期一 21:52 BJT

表格: 美国12月耐久财订单较前月增长4.6%,远高于市场预期

路透1月28日 - 美国商务部周一公布:

* 12月耐久财(耐用品)订单较前月增长4.6%(市场预估为成长1.8%)

* 12月扣除国防的耐久财订单增长1.2%(同市场预估)

* 12月扣除运输的耐久财订单成长1.3%(预估为成长0.7%)

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):

12月 11月 10月

总体新订单 4.6 0.7 1.1

扣除运输 1.3 1.2 1.8

扣除国防 1.2 0.6 1.2

电脑/电子产品 3.3 0.9 1.8

运输设备 11.9 -0.5 -0.6

资本财 14.4 -1.8 1.4

非国防资本财 3.8 -2.4 2.6

扣除飞机的

非国防资本财 0.2 3.0 3.0 (完)

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