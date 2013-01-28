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货币新闻 | 2013年 1月 28日 星期一 23:03 BJT

表格: 美国12月成屋待完成销售指数较上月下跌4.3%,预估增长0.3%

路透1月28日 - 全美不动产协会(NAR)周一公布,美国12月成屋待完成销售指数较上月下跌4.3%,至101.7,预估增长0.3%.

美国12月成屋待完成销售同比增长6.9%.

12月 11月 前值 11年12月 指数 101.7 106.3 106.4 95.1

12月 11月 前值 12年12月/11年12月 变动(%) -4.3 +1.6 +1.7 +6.9 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)
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