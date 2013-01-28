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市场报道 | 2013年 1月 28日 星期一 22:41 BJT

美国热股: 卡特彼勒季度获利骤降55%,但早盘上涨近2%

路透1月28日 - 卡特彼勒 周一公布季度获利大幅下降55%,因客户售出现有库存,而非买入新机械.

卡特彼勒周一早盘上涨1.73%,报97.23美元.(完)
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