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市场报道 | 2013年 1月 28日 星期一 22:49 BJT

美国热股: 维亚康母执行长2012年薪酬同比下降,股价早盘变动不大

路透1月28日 - 一份向监管机构提交的文件显示,派拉蒙帕影业母公司维亚康母(Viacom) 向执行长Philippe Dauman支付的2012年薪酬较一年前减少了约1,000万美元.

维亚康母周一早盘微跌0.03%,报59美元.(完)
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