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市场报道 | 2013年 1月 28日 星期一 22:57 BJT

美国热股: Barnes&Noble计划关闭零售书店,股价早盘微跌

路透1月28日 - 美国最大的连锁书店邦诺(Barnes & Noble) 的零售业务执行长Mitchell Klipper在接受华尔街日报访问时表示,该公司计划在未来10年内关闭多至三分之一的零售书店.

Barnes&Noble周一早盘微跌0.30%报,13.13美元.(完)
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