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市场报道 | 2013年 1月 28日 星期一 23:06 BJT

美国热股: 全美航空股价变动不大,消息称其与AMR的合并谈判在最后阶段

路透1月28日 - 根据四位熟悉情况的消息人士,全美航空集团(US Airways Group) 和美国航空母公司AMR 正处于合并谈判的最后阶段,最终价格和管理结构仍未确定.

全美航空集团周一早盘小幅下跌0.2%,报14.94美元.(完)
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