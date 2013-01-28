版本:
中国
债券 | 2013年 1月 29日 星期二 00:37 BJT

表格: 美国财政部标售三个月国库券得标利率0.075%,投标倍数为4.98

路透华盛顿1月28日 - 美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.075 中值 0.070 低值 0.055 投资 0.076 价格 99.981042 高值得标比率 63.71% 投标倍数 4.98 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,000,035,400 总投标 159,422,065,400 竞争性投标得标 30,608,650,000 非竞争性投标得标 453,285,400 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/01/31 到期日 2013/05/02 CUSIP码 9127956L0 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐