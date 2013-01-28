表格: 美国财政部标售两年期公债得标利率为0.288%,投标倍数为3.77

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透华盛顿1月28日 - 美国财政部称,其两年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 0.288% 中值 0.269% 低值 0.225% 价格/得标 价格 99.924273 高值得标比率 13.41% 投标倍数 3.77 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,111,200 总投标 131,783,486,200 竞争性投标得标 34,732,725,000 非竞争性投标得标 167,386,200 FED附加 0 初级市场交易商投标 92,001,000,000 初级市场交易商得标 18,061,165,000 直接投标 21,983,000,000 直接投标得标 10,416,460,000 间接投标 17,532,100,000 间接投标得标 6,255,100,000 发行细节 发行日 2013/01/31 到期日 2015/01/31 CUSIP码 912828UK4
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)