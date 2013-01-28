表格: 美国财政部标售两年期公债得标利率为0.288%,投标倍数为3.77

路透华盛顿1月28日 - 美国财政部称,其两年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 0.288% 中值 0.269% 低值 0.225% 价格/得标 价格 99.924273 高值得标比率 13.41% 投标倍数 3.77 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,111,200 总投标 131,783,486,200 竞争性投标得标 34,732,725,000 非竞争性投标得标 167,386,200 FED附加 0 初级市场交易商投标 92,001,000,000 初级市场交易商得标 18,061,165,000 直接投标 21,983,000,000 直接投标得标 10,416,460,000 间接投标 17,532,100,000 间接投标得标 6,255,100,000 发行细节 发行日 2013/01/31 到期日 2015/01/31 CUSIP码 912828UK4