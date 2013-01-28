版本:
中国
债券 | 2013年 1月 29日 星期二 00:35 BJT

表格: 美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.110%,投标倍数为5.01

路透华盛顿1月28日 - 美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.110 中值 0.105 低值 0.085 投资 0.112 价格 99.944389 高值得标比率 71.34% 投标倍数 5.01 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 28,000,699,700 总投标 140,285,724,700 竞争性投标得标 26,547,200,000 非竞争性投标得标 453,499,700 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/01/31 到期日 2013/08/01 CUSIP码 912796AU3 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐