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货币新闻 | 2013年 1月 29日 星期二 02:03 BJT

更正(官方)表格:美国12月芝加哥采购经理人指数(PMI)修正后为50.0,前值为51.6

路透1月28日 - 美国供应管理协会(ISM)周一公布,美国12月芝加哥采购经理人指数(PMI)修正后为50.0,前值为51.6.

以下为详细数据:

12月 11月 10月 9月 8月 7月 采购经理人指数(PMI) 50.0 50.2 50.7 50.9 54.1 54.6 生产分项指数 52.4 53.4 53.6 56.1 58.6 55.8 新订单分项指数 50.4 45.9 50.6 49.3 55.8 54.6 未交货订单分项指数 45.1 48.2 45.6 44.2 44.2 51.8 库存分项指数 48.7 47.8 49.6 50.6 52.1 53.0 就业分项指数 46.8 53.6 51.1 53.1 56.6 55.1 供应商交货分项指数 52.8 57.9 51.0 53.3 50.9 53.7 物价分项指数 62.9 69.3 60.8 63.6 59.4 57.1(完)

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(编译 李军; 审校 利棣儿)
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