更正(官方)表格:美国12月芝加哥采购经理人指数(PMI)修正后为50.0,前值为51.6

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透1月28日 - 美国供应管理协会(ISM)周一公布,美国12月芝加哥采购经理人指数(PMI)修正后为50.0,前值为51.6.
以下为详细数据:
12月 11月 10月 9月 8月 7月 采购经理人指数(PMI) 50.0 50.2 50.7 50.9 54.1 54.6 生产分项指数 52.4 53.4 53.6 56.1 58.6 55.8 新订单分项指数 50.4 45.9 50.6 49.3 55.8 54.6 未交货订单分项指数 45.1 48.2 45.6 44.2 44.2 51.8 库存分项指数 48.7 47.8 49.6 50.6 52.1 53.0 就业分项指数 46.8 53.6 51.1 53.1 56.6 55.1 供应商交货分项指数 52.8 57.9 51.0 53.3 50.9 53.7 物价分项指数 62.9 69.3 60.8 63.6 59.4 57.1(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)