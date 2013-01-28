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货币新闻 | 2013年 1月 29日 星期二 05:09 BJT

美股盘后:雅虎公布业绩后,股价盘后劲升5%

路透纽约1月28日 - 网络巨擘雅虎 周一在美股盘后交易中劲升5%,此前该公司公布第四季业绩.

雅虎公布,第四季非GAAP每股盈利(EPS)为0.32美元,GAAP每股盈利为0.23美元,营收13.5亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估雅虎第四季每股收益0.28美元,营收为12.1亿美元.(完)
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