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货币新闻 | 2013年 1月 29日 星期二 05:59 BJT

表格: 新西兰12月贸易录得顺差,全年逆差减小

路透惠灵顿1月29日 - 周二公布的数据显示,新西兰12月五个月内首次录得贸易顺差,因进口降幅超过出口降幅,令年度贸易逆差降低. 新西兰统计局数据显示,新西兰12月贸易顺差4.86亿新西兰元,截至12月的一年贸易逆差为12.1亿新西兰元. 路透调查的分析师预计12月贸易逆差为1.1亿新西兰元、年度逆差为18.8亿新西兰元.

月度数据:(单位为亿新西兰元,括号内为初值)

12年12月 前月 上年同期 贸易收支 顺差4.86 逆差5.9(逆差7) 顺差3 出口 40.7 38.3(38.1) 42.8 进口 35.8 44.2(45.1) 39.8 ---------------------------------------------------------------

年度数据:(单位为亿新西兰元)

截至12年12月一年 截至12年11月一年 截至11年12月一年 贸易收支 逆差12.1 逆差14.6(逆差14.6) 顺差8.1 出口 460.3 462.8 477.0 进口 472.3 477.4 469.0 新西兰统计局称,1月数据将于2月27日公布.(完) 浏览新西兰数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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