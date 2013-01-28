表格: 新西兰12月贸易录得顺差,全年逆差减小

路透惠灵顿1月29日 - 周二公布的数据显示,新西兰12月五个月内首次录得贸易顺差,因进口降幅超过出口降幅,令年度贸易逆差降低. 新西兰统计局数据显示,新西兰12月贸易顺差4.86亿新西兰元,截至12月的一年贸易逆差为12.1亿新西兰元. 路透调查的分析师预计12月贸易逆差为1.1亿新西兰元、年度逆差为18.8亿新西兰元.