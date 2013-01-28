表格: 新西兰12月贸易录得顺差,全年逆差减小

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透惠灵顿1月29日 - 周二公布的数据显示,新西兰12月五个月内首次录得贸易顺差,因进口降幅超过出口降幅,令年度贸易逆差降低. 新西兰统计局数据显示,新西兰12月贸易顺差4.86亿新西兰元,截至12月的一年贸易逆差为12.1亿新西兰元. 路透调查的分析师预计12月贸易逆差为1.1亿新西兰元、年度逆差为18.8亿新西兰元.
月度数据:(单位为亿新西兰元,括号内为初值)
12年12月 前月 上年同期 贸易收支 顺差4.86 逆差5.9(逆差7) 顺差3 出口 40.7 38.3(38.1) 42.8 进口 35.8 44.2(45.1) 39.8 ---------------------------------------------------------------
年度数据:(单位为亿新西兰元)
截至12年12月一年 截至12年11月一年 截至11年12月一年 贸易收支 逆差12.1 逆差14.6(逆差14.6) 顺差8.1 出口 460.3 462.8 477.0 进口 472.3 477.4 469.0 新西兰统计局称,1月数据将于2月27日公布.(完) 浏览新西兰数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)