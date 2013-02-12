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亚洲 | 2013年 2月 12日 星期二 09:56 BJT

澳洲数据: 1月企业信心续升,但招聘状况疲弱--调查

* 澳洲1月企业状况指数升至负2

* 澳洲1月企业信心指数升至3

路透悉尼2月12日 - 周二调查显示,澳洲1月企业信心增强,因销售和盈利能力自低位复苏,不过企业亦称招聘状况疲弱,这对于就业或许不是个好兆头.

澳洲国民银行(NAB) 对超过400家企业的月度调查发现,矿业企业信心1月回升,可能要归功部分主要大宗商品价格上涨,尤其是铁矿石.

澳洲1月企业信心指数升至3,延续12月的升势.1月企业状况指数从12月的负5升至负2,但仍低于长期均值5.(完)

(编译 艾茂林; 审校 张若琪)
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