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亚洲 | 2013年 1月 29日 星期二 06:40 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月28日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘  
 价:                                                       
                                                                   
 公司名        股票代码       收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                               
 中国                                                      
 新浪                           56.18     -0.41     -0.72   1586799
 搜狐                           49.42     +0.13     +0.26    471388
 网易                           47.35     +0.47     +1.00    828642
 百度                          111.39     +3.38     +3.13   5501100
 亚信科技                       10.92     +0.05     +0.46    207982
                                                                   
 台湾                                                      
 台湾积体电路                   17.52     -0.23     -1.30   1875525
 联电                            1.93     -0.01     -0.52    183742
 日月光                          4.20     -0.02     -0.47     95533
 硅品精密                        5.23     +0.04     +0.77    458833
 和信超媒体                      0.98     +0.01     +1.03     31285
 友达                            3.91     -0.13     -3.22    131454
 中华电信                       32.18     -0.20     -0.62     45328
 台湾国际航电                   38.57     -0.20     -0.52    864625
                                                                   
 香港                                                      
 中国移动                       53.97     +0.16     +0.30    174748
 中国联通                       15.59     -0.03     -0.19    168245
 中国电信                       54.57     +0.62     +1.15     21301
 中芯国际                        3.01     -0.03     -0.99     46466
 电讯盈科                        4.25     -0.03     -0.70     10216
 
 (整理 张涛; 审校 李爽)
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