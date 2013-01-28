全球外汇市场1月29日主要消息

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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0030 - 澳洲国民银行(NAB)12月企业状况指数与企业信心指数
0700 - 德国GFK 2月消费者信心指数
0700 - 德国12月进口物价
0745 - 法国1月消费者信心指数
1245 - 美国ICSC/高盛连锁店销售
1355 - 美国Redbook连锁店销售
1400 - 美国11月标普/Case-Shiller房价指数
1500 - 美国1月消费者信心
1530 - 美国1月达拉斯联储德州服务业指数
-- - 美国公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的利率政策会议
2145 - 新西兰12月建筑许可
2350 - 日本12月零售销售
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金融市场假期一览表
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中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 张涛; 审校 李爽)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。