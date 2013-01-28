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亚洲 | 2013年 1月 29日 星期二 06:34 BJT

全球外汇市场1月29日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0030 - 澳洲国民银行(NAB)12月企业状况指数与企业信心指数

0700 - 德国GFK 2月消费者信心指数

0700 - 德国12月进口物价

0745 - 法国1月消费者信心指数

1245 - 美国ICSC/高盛连锁店销售

1355 - 美国Redbook连锁店销售

1400 - 美国11月标普/Case-Shiller房价指数

1500 - 美国1月消费者信心

1530 - 美国1月达拉斯联储德州服务业指数

-- - 美国公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的利率政策会议

2145 - 新西兰12月建筑许可

2350 - 日本12月零售销售

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张涛; 审校 李爽)
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