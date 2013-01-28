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亚洲 | 2013年 1月 29日 星期二 06:54 BJT

****澳新经济指标预测--1月29日-2月5日****

路透1月29日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
    * 1月28日当周  

 1月29日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                          公布时段    预估值         前值
 0030      澳洲国民银行(NAB)企业状况指数              12月        --          负5
                          企业信心指数                            --          负9
 2145      新西兰建筑许可                             12月        --        -5.4%
    
 1月30日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     预估值        前值
 2000      新西兰央行利率决议                                    2.5%        2.5%
 
 
 1月31日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲民间信贷(较上月)                    12月          +0.2%       持平
 0030      澳洲房屋贷款(较上月)                    12月             --      +0.4%
 0030      澳洲出口物价(较前季)                  第四季          -1.5%      -6.4%
              进口物价(较前季)                                   +0.5%      -2.4%
 
 
 2月1日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲生产者物价指数(PPI)(较前          第四季          +0.4%      +0.6%
           季)                                                          
                           (较上年同期)                          +1.3%      +1.1%
 
  2月4日当周
    
 2月3日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 2330      澳洲TD-MI通胀指标                        1月             --      +0.4%
 
 2月4日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲建筑许可                            12月             --      +2.9%
 0030      澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)              1月             --      -0.4%
                  网络招聘广告(较前月)                              --      -3.9%
 2145      新西兰劳工成本指数(较前季)            第四季          +0.5%      +0.5%
                劳工成本指数(前上年同期)         第四季          +1.9%      +2.1%
       
 2月5日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲房价指数                          第四季             --      +0.3%
 0030      澳洲商品服务贸易收支(亿澳元)            12月             --  逆差26.37
                     进口                                           --      +2.0%
                     出口                                           --      +1.0%
 0330      澳洲央行利率决议                         2月             --      3.00%
     (完)
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