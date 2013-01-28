澳新经济指标预测--1月29日-2月5日****

路透1月29日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 1月28日当周 1月29日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 12月 -- 负5 企业信心指数 -- 负9 2145 新西兰建筑许可 12月 -- -5.4% 1月30日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2000 新西兰央行利率决议 2.5% 2.5% 1月31日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲民间信贷(较上月) 12月 +0.2% 持平 0030 澳洲房屋贷款(较上月) 12月 -- +0.4% 0030 澳洲出口物价(较前季) 第四季 -1.5% -6.4% 进口物价(较前季) +0.5% -2.4% 2月1日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前 第四季 +0.4% +0.6% 季) (较上年同期) +1.3% +1.1% 2月4日当周 2月3日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 澳洲TD-MI通胀指标 1月 -- +0.4% 2月4日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲建筑许可 12月 -- +2.9% 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 1月 -- -0.4% 网络招聘广告(较前月) -- -3.9% 2145 新西兰劳工成本指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.5% 劳工成本指数(前上年同期) 第四季 +1.9% +2.1% 2月5日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲房价指数 第四季 -- +0.3% 0030 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 12月 -- 逆差26.37 进口 -- +2.0% 出口 -- +1.0% 0330 澳洲央行利率决议 2月 -- 3.00% (完)