《中国报摘》--中国证券报1月29日

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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* 头版头条:
--沪深股指周一高开高走,双双创下反弹以来收盘新高,沪综指 强势重返2,300点上方,金融股再成领涨先锋.
* 其他:
--河北今年将抓住首都新机场启动建设的有利时机,在廊坊市和保定市谋划建设空港新区，推进经济一体化发展.
--保监会副主席陈文辉表示,要做好险资运用工作,服务保险主业,推动险企建立资产负债管理机制,坚持以配置固定收益、类固定收益资产为主的风险监管导向.保监会将积极稳妥推动保险资金运用不断创新,以最大的宽容度去对待创新以及创新所带来的问题.
--国土资源部法律中心、信息中心日前联合发布报告称,去年二三线城市供应量增长速度较快,甚至高于一线城市,个别二三线城市的存量住宅用地,折算成住房建筑面积后,有一定的供应过量风险,需要制定差别化的供地政策.(完) 注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 杨淑祯)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。