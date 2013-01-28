《中国报摘》--中国证券报1月29日

* 头版头条:

--沪深股指周一高开高走,双双创下反弹以来收盘新高,沪综指 强势重返2,300点上方,金融股再成领涨先锋.

* 其他:

--河北今年将抓住首都新机场启动建设的有利时机,在廊坊市和保定市谋划建设空港新区，推进经济一体化发展.

--保监会副主席陈文辉表示,要做好险资运用工作,服务保险主业,推动险企建立资产负债管理机制,坚持以配置固定收益、类固定收益资产为主的风险监管导向.保监会将积极稳妥推动保险资金运用不断创新,以最大的宽容度去对待创新以及创新所带来的问题.