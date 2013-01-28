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亚洲 | 2013年 1月 29日 星期二 07:56 BJT

香港个股: 国美电器料去年业绩转亏,受累销售下跌和电子商务业务亏损

路透香港1月29日 - 中国主要连锁家电零售商--国美电器 表示,初步估算2012年全年业绩将录得亏损,受累销售收入下滑、租金费用上升以及电子商务业务亏损.

公司在声明中称,导致亏损的原因与公司业务受到中国宏观经济放缓、刺激政策退出带来的消费透支、消费者的消费意欲和信心不足以及公司本身电子商务业务仍处于整合期和投资培育期有关.

国美电器2012年前三季亏损6.867亿元人民币.其2011年度为净利18.4亿元.

国美电器周一收盘报0.95港元,过去一个月累计升5.5%.(完)

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