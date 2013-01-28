香港个股: 国美电器料去年业绩转亏,受累销售下跌和电子商务业务亏损

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透香港1月29日 - 中国主要连锁家电零售商--国美电器 表示,初步估算2012年全年业绩将录得亏损,受累销售收入下滑、租金费用上升以及电子商务业务亏损.
公司在声明中称,导致亏损的原因与公司业务受到中国宏观经济放缓、刺激政策退出带来的消费透支、消费者的消费意欲和信心不足以及公司本身电子商务业务仍处于整合期和投资培育期有关.
国美电器2012年前三季亏损6.867亿元人民币.其2011年度为净利18.4亿元.
国美电器周一收盘报0.95港元,过去一个月累计升5.5%.(完)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。