金砖国家: 1月28日股汇市收盘纵览

路透1月29日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月28日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 收低0.66%,报1,062.06点.

中国股市:沪综指收升2.4%,券商板块受融资融券扩容消息提振领涨.分析师指出,虽然在消息面带动下今日股指有所冲高,但在成交未现大幅放量,且技术面仍存调整压力背景下,预计春节前大盘仍将以震荡走势为主.沪综指 收报2,346.505点,涨55.201点或2.41%;此前收盘高点是去年6月1日的2,373.436;上周该股指则累计下跌1.1%.上海A股今日成交额放大至1,164亿元人民币,上周五为798亿元.

香港股市:四个交易日来首次上涨,因中资银行类股走强抵消了香港地产类股的疲弱,不过指标股指在冲关上周限制涨势的技术水准时再度失败.恒生指数 周一收高0.4%至23,671.9点,在2011年5月31日所及高点约23,708点的阻力水准处又一次败下阵来.恒生国企指数 亦收高0.8%.

中国汇市:人民币兑美元即期 延续上周清淡市况,即期价格随中间价平稳收跌,客盘结购汇稍显均衡.交易员称中间价逆美元指数继续走低,且离岸人民币持续走弱令套利空间缩窄乃至消失,境内结汇意愿也稍有减弱.境内美元人民币一年期掉期 升水报1,075点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3301元. ========================================================================================

印度股市:平收,因ICICI Bank 和DLF 等部分利率敏感类股的涨势,被市场对油气类股的锁定获利操作所抵消.市场普遍预计印度央行明天将放宽货币政策.指标BSE指数 平收于20,103.35点,NSE指数 收盘持平于6,074.80点.

印度汇市:印度卢比走软,录得三周以来最大单日跌幅,因油企和其他进口商为满足月底需求大量购买美元,另外疲弱的区域性市场人气加重跌势.卢比兑美元 收报53.91/92,上周四收报53.68/69.该货币对下跌0.4%,创1月4日以来最大单日跌幅. ========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,635.500点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高0.61%至862.84点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 下跌0.45%至30.1675,卢布兑欧元 跌0.38%,报40.60. ========================================================================================

巴西股市:巴西股市降至六周低点,此前Banco Bradesco公布的业绩表现疲弱,激发外界担忧经济成长乏力.圣保罗交易所Bovespa指数 下跌1.87%至60,027.07点,为12月18日以来最低位,创11月中旬以来最大单日百分比跌幅.

巴西汇市:巴西雷亚尔涨逾1%,与拉美其他外汇市场走势相左,此前巴西央行暗示倾向于让雷亚尔走强以抵御通胀.雷亚尔/美元 最新报2.0550,较上周五收盘价上涨1.25%. ========================================================================================

南非股市:周一尾盘转至平盘上方后创纪录收盘高位,受乐观的美国耐久财数据及本地上市酿酒商SABMiller的强劲表现提振.综合指数 早盘触及新高,但稍晚转至平盘下方,受累于全球股市的人气偏空.该指数最终收高0.2%,报40,618.32点,上日收在历史新高.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.26%,报36,157.58点.两项指数均创纪录收盘高位.