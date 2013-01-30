《香港重要政经日程》--1月30日-2月5日

==================今日重要政经消息=====================
1月30日(周三)
-- 惠誉评级举办2013年全球主权信用发布会.
-- 财华社集团 发布第三季度业绩.
-- 成报传媒 发布第三季度业绩.
-- 奥亮集团 业绩发布会.
--9:00 鞍钢股份 股东特别大会.
--11:00 英皇证券 股东周年大会.
--10:30 研祥智能 股东特别大会.
--14:15 罗兵咸永道收购合并市场回顾与展望记者会.
--15:00 鸿兴印刷 股东特别大会.
--15:00 岁宝百货 股东周年大会.
--16:00 野马国际 股东特别大会.
--17:20 中海油 发表2013年策略展望记者会.
--18:15 联想集团 第三季度业绩媒体网络直播.
==================近期重要政经消息======================
1月31日(周四)
-- 金管局公布12月份M-3货币供应.
-- 公布12月份零售销售数字.
-- 中铝矿业 首日挂牌.
-- 佳讯控股 公布中期业绩.
-- 中国投融资 股东特别大会.
--11:00 庄胜百货 股东特别大会.
--11:30 港交所 将军澳数据中心开幕.
--11:00 五菱汽车 股东特别大会.
--14:30 恒隆地产 、恒隆集团 公布全年业绩记者会.
2月1日(周五)
--汉港房地产 公布第三季度业绩.
--09:00 宝源控股 股东特别大会.
--09:00 中煤 在中国举行股东特别大会.
--11:00 中国水务 与亚洲开发银行签署贷款协议仪式.
--10:00 新华保险 在中国举行股东特别大会.
--14:00 东江环保 在中国股东特别大会.
--15:00 兴胜创建 股东特别大会.
--15:00 万邦投资 股东周年大会.
2月4日(周一)
--09:00 金管局总裁陈德霖出席立法会财经事务委员会简报会.
--11:30 香港兴业 股东特别大会.
*2月5日(周二)
-- 公布1月份汇丰PMI.
-- 荣阳实业 首日挂牌.
-- 时计宝 首日挂牌.
-- 恒盛地产 公布年度业绩.
-- 星晨集团 公布年度业绩.
-- 瑞东集团 公布年度业绩.
-- 新意网 公布中期业绩.
--08:00 永保林业 股东周年大会.
--09:00 马钢 在中国举行股东特别大会.
--10:00 中盈国金 股东特别大会.
--10:00 华油能源 股东特别大会.
--11:00 顺风光电 股东特别大会.
--14:00 平安保险 在中国举行股东特别大会.
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
(整理 梁慧仪)