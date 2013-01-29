中国金融: 上海外资法人银行去年盈利125亿,处历史最好水平--银监局

路透上海1月29日 - 上海市银监局公布,去年上海外资法人银行累计盈利125.01亿元人民币,盈利状况处于历史最好水平;五家外资法人银行资产规模超过1,000亿元.

新闻稿并显示,截至2012年末,上海外资法人银行资产、存款和贷款余额分别为1.62万亿元、1.11万亿元和7341亿元,同比增长6.03%、6.65%和6.92%;不良贷款率0.34%,整体拨备覆盖率283.11%.

同期,上海辖内外资银行资产、存款和贷款分别为1.08万亿元、5,729亿元和4,243亿元,资产和存款同比增长4.64%和5.51%;不良贷款率0.37%.上海外资法人银行和辖内外资银行不良贷款率均低于全国银行业、上海银行业和全国外资银行平均水平.

新闻稿并称,截至2012年末,上海外资银行衍生交易名义本金余额达4.19万亿元,交易份额占全国银行业的1/3左右,外汇贷款占上海市场份额逾40%,继续保持引领作用.并参与跨境人民币结算、内保外贷和离岸金融等人民币国际化业务,跨境人民币交易市场份额占比约为20%.

同时,上海外资法人银行本地客户占比上升至41%,人民币业务占比上升至73%.2012年末,外资法人银行小微企业贷款余额达到1,296亿元,占对公贷款比重的20%;渣打中国获准发行50亿元小微企业专项贷款金融债,成为第一家获准发行小微企业债的外资银行.