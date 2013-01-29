中国公开市场: 今日进行七天期逆回购,总额800亿元--业内人士

路透上海1月29日 - 业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额800亿元人民币七天期逆回购操作.

中国央行公开市场开年来已连续四周净回笼,其中上周规模续降至490亿元.市场人士表示,短期流动性调节工具(SLO)拉长资金面宽松预期,但春节前流通中现金备付压力或逐步显现;长期来看,SLO虽会降低机构超储备付需求进而释放资金,但仍难替代存款准备金率的调节作用.

中国人民银行自1月18日起启用公开市场短期流动性调节工具,原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.