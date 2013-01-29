港报财经评论:债王讲股可信吗?--信报1月29日

债王讲股可信吗?/习广思

港股前进步履蹒跚,但区内股市气氛仍然利好,反映资金仍留在亚洲区内,惟去年底至今年初的资金流入已逐步缓慢下来.中国公布2012年工业利润增长5.3%,是自去年9月起连升4个月,去年12月份录得按年长17.3%,反映中国内地工业生产情况好转.虽然日圆贬值触发货币战,直接影响南韩经济,官员及企业上演苦情戏,但南韩经济持续改善,1月份消费信心升至8个月新高.越南1月零售按月上升2.4%,政府预计今年零售值将上升18%.昨天A股升3%,胡志明股市上升2.5%,在逆向投资者眼中,两股市属低估值,但不应低估其反弹力.港股昨天在高位争持,恒指逐日寸进上升,但大市持续调整,昨日有600只股份下跌,二三线股份回吐压力稍为纾缓.恒指昨天高见23,736点,全日窄幅上落,收报23,671点,上升91点.大市全日成交额674亿元,沽空比率7.9%.

尽管资金未有流出迹象,但近日资金流入港股已经放缓,指数上升动力明显减弱.公司持续”抽水”,高盛在收市后以3%低折让配售工行,星狮地产 以13%-15%大折让”抽水”.股价炒高为”抽水”,没有什么值得惊奇,尤其是一批壳股,要内房母公司注资,“抽水”融资是迟早的事.然而,公司捉到时机集资是好事,但以财技置小股东利益于无物的公司,只会惹人厌恶.李宁 上周的换股证”抽水”行为,被股评人质疑良知尽丧,上周六忽略了通告中TPG所持换股债的换股价获下调价至4.5元这一点,昨日高天佑文章”李宁小股东必输”对这单刁有详细拆解.买股也买人,有些管理层,投资者得过教训,应知道以后也不应打交道了.

近日开始见资金流入高息类股份,平安香港高息股ETF 追纵中证香港红利指数,三大高息股包括汇控 、中银 及太古A 股价均见上升.及至近日资金流入公用股及房托,加上大市成交似有下跌迹象,似乎炒作资金在收敛.尽管高息股仍充当着避险作用,但去年高息股上升过后,其股息率已经回落,以房托为例,息率跌至只有4-5厘,投资者难望股价再大升,反而应着重防守及派息能力.投资世界永远都存在不明朗的地方,眼下债市狂热,股市炽热,但看淡的投资者永不能对金融世界感到安心.看淡的投资者的意见一直提醒投资者,尤其是股市大看好的投资者,投资市场前景不可能一帆风顺,前面可能暗藏风险.然而,看淡的投资者是否一定对呢?也不见得.但他们的想法可以一听一看.

欧罗成汇率战争输家/苏子

踏入2013年后,美元兑各主要货币的整体升跌步伐虽然不一致,但细心观察下,投资者会发现,美元只是相对于欧罗呈现弱势,相对其他主要货币却呈现向好势头,其中以兑日圆及英镑的强势最为显着.由于欧罗占美汇指数逾半的比重,故欧罗今年以来所呈现的强势,基本上可以抵销日圆及英镑的弱势为美汇指数所带来的负面冲击,所以投资者若只是观察美汇指数的表现,或会以为汇市其实正处于较为沉闷的上落市局面,殊不知欧罗的强势及日圆和英镑的大弱势,早已令汇市出现翻天覆地的巨变.故今年观察汇市的非美元交叉盘走势,预料较易作买卖决策.

由于早前IMF调低了今年全球经济增长预测,故各国为保持本身的经济情况能有较佳表现,大多会倾向采取人为压低本国汇率的策略,以促进出口活动,使经济保持较佳的表现.但这到头来却会触发汇率战争.目前带领这场汇率战争的是日本,而战争的结果一定会有赢家和输家,日本会否成功打赢这场汇率战争,大家不妨拭目以待,但不太乐观,因为日本已积弱多年,不像美国般仍以强者姿态在国际舞台,故其他发达国家,特别是美国应不会让日本的大幅贬值日圆计谋可以如此容易便得逞.

由于欧洲多达278间银行决定提早偿还1,370亿欧罗予欧洲央行,故欧罗的流动性在市场上将减少逾千亿,这将令欧洲央行的资产负债表继续下跌,结果令欧罗兑美元上周五已升近去年的1.3486高位,创11个月的1.3479新高,并令欧罗区在汇率战争中先输一仗.早前欧罗集团主席容克已口头干预欧罗强势,但阻止不了升势,因升势有基本因素支持,因此目前的升势不会如此容易便逆转.加上技术上,欧罗兑美元已突破1.34阻力,在基本及技术因素双双配合下,预料欧罗区将继续成为汇率战争中的输家,后市汇价可望朝着1.38/1.40阻力区迈进.,预料欧罗区将继续成为汇率战争中的输家,后市汇价可望朝着1.38/1.40阻力区迈进.