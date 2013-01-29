港报财经评论:汇丰中移动作用如翘板--经济日报1月29日

汇丰中移动作用如翘板/林瑞芬

今周三港股结算.恒指受欧、美股市带动又回升,再攀高见23,736,收23,671,升0.39%.国指升0.82%至12,100.大市成交额674亿港元,追不上A股昨日升市表现.近月来虽见港股升势转缓略现疲态,但以高位结算能力在,仍暂不忧虑大回.新股滉达富 昨曾跌穿招股价表现启示,个股炒作热降温,大多进入整固.春节长假期将至,炒家倾向略为收敛,套利多少过肥年,择优而上车,就要有耐性地收集.有低位时小注,无低位时则观望.

股仔近数个月回暖,就遇沽空机构GLAUCUS继去年的西部水泥 后再次狙击民企中金再生 唱淡之声,正好拿作测温市场.先引述该行报告指,中金再生自称是中国内地最大废金属回收商,但就指进口量不符官方数据,扬言公司说谎.更质疑中金再生的帐目,并指中金再生帐面值料为4.6亿港元,负债竟高达50亿港元,加上中国内地优先偿还债券,应占上市的股东负债更高达100亿港元.又指中金再生的首席财务官于上市后仅半年便离职,质疑该公司的企业管治信心等,种种看淡因素予该公司”强烈沽售”评级,给予目标价0港元.看完份报告都好心寒,但昨公司即时停牌,并公布主席秦志威出售29%股权予中国节能环保集团.中国节能环保集团将成为公司最大股东,这招阿爷牌,究竟可否粉碎GLAUCUS狙击攻势,复牌后股价表现将有分晓.翻查纪录,GLAUCUS去年8月曾狙击西部水泥,虽然该股即时作出停牌及管理层作出回应,但股价仍于复牌后大泻15%低见1.09港元,及后反覆反弹,昨报1.5港元.

说回大市,汇丰 昨续作领头羊,创52周新高位87.65港元,收87.3港元,升0.93%.若非中移动 近月被扯着落,恒指今时今日应见24,000,汇丰和中移动对大户的部署来讲,有时作翘翘板,一升一跌,以作平衡恒指走势,颇有点启示.勒住只中移动,一系该股业务表现太差,一系就是好淡争持局.无疑近月有大行不断唱好汇丰,但技术上开始超买,到90港元有心理关口,到期时应有所反覆,那中移动可能就起定海神针作用.所以估大市有调都是有序下调,不进未必大退.相反,若持续坚守23,000筑新起点平台,后爆发力就势推恒指试冲28,000或以上.中移动开始止跌回稳,对中移动始终不能悲观,国内行业龙头,盈利可以衰得去边,近月股价的相对弱,只可能反映期指仓的技术性部署.

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黑马中航科工起飞/余少文

中国内地股市显着反弹,国企指数续守12,000点,惟中港股市都处于待变阶段.至于去年底看好的中航科工 去年盈利料可增长近30%,加上母公司可能注入300亿元人民币资产概念下,中航科工前景秀丽.A股昨日弹,轻易收复上周四、五的跌幅,带动国企指数反弹,国指全日升98点或0.8%,收12,100点,成交额134亿港元,不足60%主板H股可以随大市上升.而红筹指数升19点或0.4%,收4,655点,成交额67亿港元.不过,国指和红指的技术指标之一保历加通道近期开始收窄,过去讲过,保历加通道收窄跟10天、20天和50天移动平均线汇聚异曲同工,都是反映好淡争持的待变格局.即国指和红指一旦出现突破,可以大升也可以大跌,故投资者要小心站错方向,一定要顺势而行,所以现阶段宜观望,或留意一些有盈利增长憧憬的股份作吸纳,看好中航科工.

在11月时曾提及中航科工是黑马,股价也由当时3.3港元升至昨日收市价3.76港元,升幅只有15%,相比一些中资股而言,确实有点落后.但看好中航科工主要有两个原因:一是业绩增长.二是注资概念.根据彭博综合证券商预测数字,预期中航科工每股盈利经过2011年下跌后,2012年可以回升至0.105元人民币,到2014年更可升至0.17元人民币,即未来三年每股盈利年复式增长为28%,预测PE会由目前的37倍回落至2014年的18倍,2012年预测PE为29倍,以市盈增长率来看,现价并不是太吸引,如以2013年预测PE22倍来看,PEG不足0.8倍,吸引力出现.

不过,可以令股价炒上的主要引擎应是注资,因为中航科工主力发展航空及相关业务,产销飞机和零部件的收分别占53%和47%,飞机业务是生产各类型直升机、教练机等.母公司中航工业集团董事长林左鸣去年底曾表示,中航科工会成为集团航空产业整合平台,未来会把更多与航空相关的A股权益注入中航科工,而同系的中国航空工业国际 则成为非航空业平台.随着A股过去两个月回升,中航集团旗下涉及航空业务的四间上市公司仍未注入中航科工,包括成发科技、航空动力、中航动控和中航飞机,当中航空动力停牌待公布重大事项,中航动控和中航飞机则受惠中国内地”运-20”运输机首飞成功而升停板.如林左鸣所讲,上述四间A股颇大机会陆续注入中航科工,只是该四间公司市值已升至约600亿元人民币,中航集团持有约50%,即有约300亿元人民币权益注入中航科工,但中航科工目前市值只有88亿元人民币.不知道母公司如何注入资产,但相信中航科工股价要继续升,母公司才会出手.