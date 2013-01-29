《港报快速浏览》--1月29日报摘,社评及财经评论****

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《香港报摘》--信报
《香港报摘》--经济日报
《香港报摘》--其他报纸重要消息
----------------------------------社评--------------------------------------
港报社评:启动前海跨境,贷款三大意义--文汇报
港报社评:抓紧前海,推进香港金融突围--经济日报
港报社评:建立"港人港奶"机制,民生无小事须急民所急--明报
港报社评:对贫穷应有甚么期望--星岛日报
港报社评:圆汇低处未算低,货币战抵临界点--信报
---------------------------------财经评论------------------------------------
港报财经评论:债王讲股可信吗?--信报
港报财经评论:汇丰中移动作用如翘板--经济日报
-----------------------------------其他--------------------------------------
中国报摘
台湾报摘
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