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亚洲 | 2013年 1月 29日 星期二 09:33 BJT

****《港报快速浏览》--1月29日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评:启动前海跨境,贷款三大意义--文汇报                                  
 港报社评:抓紧前海,推进香港金融突围--经济日报                                
 港报社评:建立"港人港奶"机制,民生无小事须急民所急--明报                      
 港报社评:对贫穷应有甚么期望--星岛日报                                       
 港报社评:圆汇低处未算低,货币战抵临界点--信报                                
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论:债王讲股可信吗?--信报                                          
 港报财经评论:汇丰中移动作用如翘板--经济日报                                 
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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