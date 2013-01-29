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货币新闻 | 2013年 1月 29日 星期二 11:05 BJT

新债招标: 中国农发行五年固息债利率3.95%,稍低于预测均值

路透北京1月29日 - 业内人士周二透露,中国农业发展银行上午在银行间债市招标发行的150亿元人民币五年期固息金融债,中标利率为3.95%,稍低于此前市场预测均值3.98%. 业内人士并透露,该债首场投标倍数为2.19倍. 本期债券为农发行今年第一期金融债,具体条款如下:

第一期 ----------------------------------------------- 招标总量 至多150亿元 追加发行 不超过50亿元 期限/计息方式 五年/固息 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 缴款日/起息日 2月1日 发行期 1月30日-2月1日 上市日 2月7日 基本承销额 无 付息频率 按年付息 ------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)

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