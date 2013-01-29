两岸金融: 中国证监称将对台增加1,000亿人民币RQFII额度

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透台北1月29日 - 中国证监会主席郭树清和台湾金管会主委陈裕璋周二召开首次的两岸证券监理平台会议,会后中国证监会对台湾送出利多,称将增加1,000亿人民币额度,专门用于台湾RQFII试点.
此外,中国证监会亦表示,RQFII2也将扩及台湾居民.
中国证监会主席郭树清此前访问香港时曾提出RQFII和QFII的投资规模,可以扩大到目前10倍的水平;并探讨推出QDII2(合格境内个人投资者)及RQFII2的可行性.
至于在台资证券商的市场准入部分,中国证监会也表示,将允许台资证券商与陆资在上海、福建和深圳合资设立证券公司,台资持股可达51%,不限业务类别.
目前中国允许外资券商在大陆的参股上限为49%,台湾此前即希望帮证券业者争取取得合资或参股券商的控制权.此外,目前中国并不允许有外资股权的券商从事A股经纪业务.
此外,中国证监会也开放台湾证券公司申请QFII资格时,以集团管理总资产计算,也将放宽在大陆工作的台湾和港澳居民,直接使用人民币投资A股.
台湾的开放方面,台湾金管会称,将放宽QDII来台投资总额上限至10亿美元,目前为5亿;此止也将放宽大陆证券期货机构投资台湾资本市场.(完) (记者 林妙容; 撰写 高洁如; 审校 黄凯)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。